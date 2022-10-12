Путин заявил о готовности России к импорту энергоресурсов в ЕС

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к поставкам нефти и газа в страны Европы, в том числе в рамках предстоящего осенне-зимнего периода.

Лидер РФ не исключил возможности ремонта повреждённых в результате диверсий газопроводов, однако подчеркнул, что Россия пойдёт на это, если будет уверена в экономической целесообразности и безопасности такого шага.

Путин добавил, что решение по поводу поставок российских энергоресурсов остаётся за Европой.

"Отремонтировать газопроводы, конечно, возможно. Но это будет сделано только в том случае, если это будет экономически целесообразно. Также мы должны быть уверены в безопасности. Мы можем поставлять газ по одной из оставшихся ниток СП-2. Мяч на стороне Европы", — сказал Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе.