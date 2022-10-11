Markets Insider: ЕС не в состоянии отказаться от российских ресурсов

Евросоюз поставил перед собой задачу отказаться от российских энергоресурсов, однако получается у сообщества это плохо. ЕС по-прежнему остаётся главным их покупателем.

Как следует из данных CREA (Центр исследований энергии и чистого воздуха), с февраля текущего года страны Европейского союза потратили на закупку российских нефти, газа и угля свыше ста миллиардов евро, сообщает "Прайм" со ссылкой на издание Markets Insider.

Начиная с марта и по сентябрь Евросоюз снизил закупки на 50 процентов. Однако сумма до сих пор остаётся внушительной.

А кроме того, повышение цен на энергоресурсы означает, что доходы России в области энергетики значительно превышают показатели предыдущего года. При этом сами объёмы поставляемых в страны Евросоюза значительно снизились.

Стоит напомнить, накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что благополучие жителей европейских стран было основано на поставках дешёвых энергоресурсов из России.

"Люди пока не осознают тот факт, что Россия и Китай уже не будут тем, чем были для развития нашей экономики, это требует ее серьёзной реструктуризации", — заявил он.

Следует ли это понимать так, что теперь европейцам надо смириться с мыслью о снижении жизненного уровня, Боррель не уточнил.

Между тем, некоторые страны Евросоюза призывают отказаться от импорта всех энергоресурсов из России. В их числе, например, государства Прибалтики и Польша. То есть те страны, где промышленность не настолько развита, чтобы нуждаться в больших объёмах дешёвых ресурсов. Как, например, в той же Германии.