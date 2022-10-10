Кишинёв должен выстраивать отношения как с Западом, так и с Востоком, считает молдавский оппозиционный политик Илан Шор.
В беседе с РИА Новости он отметил, что Молдавии нужна дружба с Востоком, ведь это стратегический партнёр страны. По его словам, регулярные качественные переговоры с западными государствами тоже не следует прекращать.
Как пояснил политик, сейчас молдавские власти втягивают граждан в долговые ямы из-за невыгодных связей с Европейским союзом.
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