Оппозиционер Шор призвал Кишинёв развивать связи и с Западом, и с Востоком

Кишинёв должен выстраивать отношения как с Западом, так и с Востоком, считает молдавский оппозиционный политик Илан Шор.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Молдавии нужна дружба с Востоком, ведь это стратегический партнёр страны. По его словам, регулярные качественные переговоры с западными государствами тоже не следует прекращать.

Как пояснил политик, сейчас молдавские власти втягивают граждан в долговые ямы из-за невыгодных связей с Европейским союзом.