25 сентября службой Комитета нацбезопасности Казахстана в Кустанайской области возле пограничного отдела "Тобыл" задержано трое мужчин из России, пытавшихся пересечь границу вне КПП. Об этом сообщает КНБ Казахстана.
"Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации", — сказано в сообщении КНБ РК.
С нарушителями проводятся опросные мероприятия, после которых граждане будут переданы российской стороне. Мужчины пытались пересечь границу нелегально, обойдя пункты пропусков.
Сообщается, что для надёжного обеспечения пограничной безопасности Казахстана подразделения охраны и пунктов пропуска работают в усиленном режиме.
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