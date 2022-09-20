Генсек НАТО Йенс Столтенберг подверг запланированные референдумы в ЛДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях резкой критике, назвав их "нелегитимными" и требующими международного осуждения.
"Это дальнейшая эскалация… Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", — отметил Столтенберг в своём заявлении.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что в Германии не собираются признавать результаты референдумов, которые политик назвал "имитацией" голосования.
23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы по вопросу вхождения в состав России. Представители этих регионов заявили, что посредством проведения референдумов хотят восстановить историческую справедливость, и обеспечить своим гражданам безопасность.
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