Столтенберг назвал референдумы в Донбассе "дальнейшей эскалацией"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подверг запланированные референдумы в ЛДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях резкой критике, назвав их "нелегитимными" и требующими международного осуждения.

"Это дальнейшая эскалация… Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", — отметил Столтенберг в своём заявлении.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что в Германии не собираются признавать результаты референдумов, которые политик назвал "имитацией" голосования.

23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы по вопросу вхождения в состав России. Представители этих регионов заявили, что посредством проведения референдумов хотят восстановить историческую справедливость, и обеспечить своим гражданам безопасность.