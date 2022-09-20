Оленченко: пусть Запад исходит из того, что референдумы — это реальность

Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Pravda.Ru рассказал, как Европа может отреагировать на проведение референдумов о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, подконтрольных нашей стране территорий в состав Российской Федерации.

"Не стоит ожидать на Западе дискуссий о необходимости голосования, его своевременности. В основном политики обсуждают, как ещё навредить Москве", — отметил аналитик.

По его мнению, чиновники продолжат "санкционную агрессию". Как подчеркнул специалист, они в любом случае намерены противостоять России. Он призвал провести референдумы и рассказать о них западным лидерам как о факте.

"Пусть исходят из того, что это реальность. Когда чиновники расширяли НАТО, они нас спрашивали, они нас слушали?" — заключил эксперт.

Ранее руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что голосование о присоединении региона к РФ пройдёт с 23 по 27 сентября, как и на других территориях, которые контролирует Россия.