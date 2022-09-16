Политолог Баширов: Украина всеми силами подталкивает Россию к объявлению войны

Киев вновь атаковал территорию России, ударив по городу Валуйки в Белгородской области. Украина делает всё, чтобы РФ объявила войну, отметил политолог Баширов.

По сообщению белгородских властей, часть ракет ВСУ была перехвачена. Тем не менее, в результате атаки произошёл пожар в частном секторе, а также вышла из строя электроподстанция. Согласно предварительной информации, один местный житель погиб и двое гражданских были ранены.

"Нас так и подталкивают к объявлению войны", — пришёл к выводу политолог Марат Баширов.

Днём ранее украинские боевики обстреляли Лисичанск в ЛНР из американской реактивной системы HIMARS.