Киев вновь атаковал территорию России, ударив по городу Валуйки в Белгородской области. Украина делает всё, чтобы РФ объявила войну, отметил политолог Баширов.
По сообщению белгородских властей, часть ракет ВСУ была перехвачена. Тем не менее, в результате атаки произошёл пожар в частном секторе, а также вышла из строя электроподстанция. Согласно предварительной информации, один местный житель погиб и двое гражданских были ранены.
"Нас так и подталкивают к объявлению войны", — пришёл к выводу политолог Марат Баширов.
Днём ранее украинские боевики обстреляли Лисичанск в ЛНР из американской реактивной системы HIMARS.
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