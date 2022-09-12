Sohu: Польша неожиданно оказала РФ услугу, отказавшись делиться газом с ЕС

Авторы китайского издания Sohu рассказали, как Польша косвенно оказала России услугу, отказавшись делиться газом с Евросоюзом (ЕС).

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Европа объединилась и стала наносить "удары" по Москве. Сначала это были антироссийские санкции, которые должны были сломить экономику РФ. Однако Россия стала зарабатывать больше, продавая энергоносители странам-союзникам. Видя это, ЕС решил ввести "потолок цен" на российскую нефть. На это Владимир Путин заявил, что все страны, которые поддержат это предложение, вовсе не смогут покупать у РФ нефть.

Китайские аналитики отметили, что и Москва не стала молча принимать удары. Они отмечают, что методы РФ всегда были точными и безжалостными. Так, например, ссылаясь на невозможность принять турбины для "СП-1" из-за санкций, Россия отключила свой газопровод. Затем финские СМИ опубликовали новость, что РФ начала сжигать излишки газа, который предназначался для ЕС. И это всё происходит на фоне энергетического кризиса в Европе.

Авторы отмечают, что на фоне этого Европе нужно сплотиться как никогда. Однако удар нанесли те, от кого и не ждали — Польша. Своими действиями Варшава оказала Москве двойную услугу, уверены аналитики.

Польша сообщила, что не будет делиться природным газом с Евросоюзом. Более того, Варшава заявила, что Германия должна выплатить ей 1,3 триллиона долларов за разрушения и жертвы за период Второй мировой войны.

"В то время, когда Европа больше всего нуждается в единстве, чтобы противостоять РФ, Варшава не только не разделяет трудностей с Европой, но и провоцирует споры. Такое поведение ничем не отличается от поведения "крота”", — пишут китайские авторы.

По словам авторов Sohu, такое поведение Польши стало настоящей неожиданностью. Многие европейские страны рассчитывали на помощь Варшавы в газовом секторе, а Германия и вовсе не планировала сейчас решать вопросы о выплатах военных компенсаций.