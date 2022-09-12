Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Карасёв: ждём "Леопарды" для наступления на Крым
В Москве пройдет бизнес-турнир для школьников и студентов колледжей
Сатановский: США уже ведут третью мировую войну, Украина — её малая часть
Киев: наступлением в Харьковской области мы спасли Тайвань
Бужинский назвал цели ВС РФ после удара по энергетике Украины: "Это лишь начало"
Министр обороны Украины: никакого февраля 2022, пойдём до границ 1991 года
Эксперт оценил важность политической фигуры Пушилина для ДНР
Кнутов: ВСУ подошли к границе, но ВС РФ не попали в окружение
Разведчики ДНР помогают ВКС РФ уничтожать врага под Марьинкой

Sohu: Польша неожиданно оказала РФ услугу, отказавшись делиться газом с ЕС

Мир

Авторы китайского издания Sohu рассказали, как Польша косвенно оказала России услугу, отказавшись делиться газом с Евросоюзом (ЕС).

Sohu: Польша неожиданно оказала РФ услугу, отказавшись делиться газом с ЕС

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Европа объединилась и стала наносить "удары" по Москве. Сначала это были антироссийские санкции, которые должны были сломить экономику РФ. Однако Россия стала зарабатывать больше, продавая энергоносители странам-союзникам. Видя это, ЕС решил ввести "потолок цен" на российскую нефть. На это Владимир Путин заявил, что все страны, которые поддержат это предложение, вовсе не смогут покупать у РФ нефть.

Китайские аналитики отметили, что и Москва не стала молча принимать удары. Они отмечают, что методы РФ всегда были точными и безжалостными. Так, например, ссылаясь на невозможность принять турбины для "СП-1" из-за санкций, Россия отключила свой газопровод. Затем финские СМИ опубликовали новость, что РФ начала сжигать излишки газа, который предназначался для ЕС. И это всё происходит на фоне энергетического кризиса в Европе.

Авторы отмечают, что на фоне этого Европе нужно сплотиться как никогда. Однако удар нанесли те, от кого и не ждали — Польша. Своими действиями Варшава оказала Москве двойную услугу, уверены аналитики.

Польша сообщила, что не будет делиться природным газом с Евросоюзом. Более того, Варшава заявила, что Германия должна выплатить ей 1,3 триллиона долларов за разрушения и жертвы за период Второй мировой войны.

"В то время, когда Европа больше всего нуждается в единстве, чтобы противостоять РФ, Варшава не только не разделяет трудностей с Европой, но и провоцирует споры. Такое поведение ничем не отличается от поведения "крота”", — пишут китайские авторы.

По словам авторов Sohu, такое поведение Польши стало настоящей неожиданностью. Многие европейские страны рассчитывали на помощь Варшавы в газовом секторе, а Германия и вовсе не планировала сейчас решать вопросы о выплатах военных компенсаций.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз

На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.

Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Военные новости
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Силовые структуры
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Силовые структуры
Подоляка: если ВСУ пойдут на Белгород, Путин объявит войну Украине
Любовь Степушова Путин и Си Цзиньпин близки к созданию антизападной коалиции Любовь Степушова Ольга Лебедева Кишинёв перебрасывает технику в Гагаузию Ольга Лебедева Анастасия Жукова На Марсе учатся вырабатывать кислород из углекислого газа Анастасия Жукова
Силовые структуры
Пограничники Украины отказались воевать за Зеленского и покинули страну
Силовые структуры
Онуфриенко: "калибровка" энергосистемы Украины — только начало
"Разведчикъ": ВСУ И НАТО удалось создать мощную группировку
Военные новости
"Разведчикъ": ВСУ И НАТО удалось создать мощную группировку
Последние материалы
Sohu: Польша неожиданно оказала РФ услугу, отказавшись делиться газом с ЕС
Карасёв: ждём "Леопарды" для наступления на Крым
В Москве пройдет бизнес-турнир для школьников и студентов колледжей
Сатановский: США уже ведут третью мировую войну, Украина — её малая часть
Киев: наступлением в Харьковской области мы спасли Тайвань
Бужинский назвал цели ВС РФ после удара по энергетике Украины: "Это лишь начало"
Министр обороны Украины: никакого февраля 2022, пойдём до границ 1991 года
Эксперт оценил важность политической фигуры Пушилина для ДНР
Кнутов: ВСУ подошли к границе, но ВС РФ не попали в окружение
Разведчики ДНР помогают ВКС РФ уничтожать врага под Марьинкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников