Ядерная и ракетная программы Северной Кореи — угроза для всего мирового сообщества. Об этом заявил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.
В ходе пресс-конференции он подчеркнул: Япония при поддержке США и Южной Кореи планирует предпринимать различные меры, чтобы остановить развитие КНДР в ядерной сфере.
"Работа Северной Кореи над ядерной и ракетной программами угрожает миру, безопасности Японии и международного сообщества", — отметил Мацуно.
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