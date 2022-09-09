Кабмин Японии: ядерная программа Северной Кореи создаёт угрозу для всего мира

Ядерная и ракетная программы Северной Кореи — угроза для всего мирового сообщества. Об этом заявил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

В ходе пресс-конференции он подчеркнул: Япония при поддержке США и Южной Кореи планирует предпринимать различные меры, чтобы остановить развитие КНДР в ядерной сфере.

"Работа Северной Кореи над ядерной и ракетной программами угрожает миру, безопасности Японии и международного сообщества", — отметил Мацуно.