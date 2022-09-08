В Лисичанск, освобождённый российской армией, вернулись около 36 тысяч человек. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя города Андрей Скорый.
В интервью ТАСС он отметил, что многие люди приезжают с территорий, которые остаются под контролем киевского режима. Некоторые жители во время активных боевых действий находились в Старобельске и Луганске, а также в городах РФ.
"Возвращаются в основном дети и женщины", — подчеркнул Скорый.
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