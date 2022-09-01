В СЦКК Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку.

ВСУ продолжают обстреливать мирное население ДНР. Сегодня украинские войска выпустили по Горловке 20 снарядов 152 мм калибра, заявили в СЦКК.

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