Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о присоединении страны к конвенциям, которые позволят упростить формальности при торговле со странами Европы.
"Только что я подписал документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре общего транзита", — сообщил лидер Незалежной.
Как подчеркнул Зеленский, кроме того, это станет шагом страны в сторону безвизового режима с государствами ЕС.
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