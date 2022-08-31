Киев подписал документы о присоединении Украины к конвенциям о торговле с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о присоединении страны к конвенциям, которые позволят упростить формальности при торговле со странами Европы.

"Только что я подписал документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре общего транзита", — сообщил лидер Незалежной.

Как подчеркнул Зеленский, кроме того, это станет шагом страны в сторону безвизового режима с государствами ЕС.