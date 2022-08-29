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Политолог Федосова: США стараются спровоцировать Россию в ходе спецоперации

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США делают всё возможное, чтобы российская спецоперация на Украине длилась как можно дольше. Мало того, Вашингтон пытается провоцировать Москву на более решительные ответные действия. Такого мнения придерживается политолог Виктория Федосова.

"У американцев, понятное дело, цель ее затянуть и, более того, в процессе этого затягивания спровоцировать Россию на более жесткие и кровавые действия. Собственно, это заявление по поводу выезда с территории, оно было сделано как раз на фоне этого теракта в Подмосковье в отношении Дарьи Дугиной" — сказала Федосова в беседе с "Украиной.ру".

Эксперт также объяснила медленное продвижение российских войск на Украине стремлением руководства ВС РФ избежать ненужных смертей своих военных и сохранить гражданское население.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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