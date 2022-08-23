Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести встречу во время саммита ШОС, который пройдёт в Узбекистане осенью, сообщают иранские СМИ.
Ранее президент Турции сообщал, что получил приглашение от Владимира Путина. Также российский глава попросил Асада принять участие в этой встрече.
Предварять встречу президентов должна поездка лидера турецкой партии "Родина" Догу Перинчека в Сирию, пишет издание Tasnim. Он планирует обсудить с Дамаском возможность восстановления отношений. Если на переговорах будет достигнут положительный результат, то главы Турции и САР встретятся на полях предстоящего саммита ШОС в Узбекистане.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям уже обернулась "чудовищной" катастрофой. Об этом пишет American Thinker.