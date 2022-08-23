Tasnim: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре в Узбекистане

Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести встречу во время саммита ШОС, который пройдёт в Узбекистане осенью, сообщают иранские СМИ.

Ранее президент Турции сообщал, что получил приглашение от Владимира Путина. Также российский глава попросил Асада принять участие в этой встрече.

Предварять встречу президентов должна поездка лидера турецкой партии "Родина" Догу Перинчека в Сирию, пишет издание Tasnim. Он планирует обсудить с Дамаском возможность восстановления отношений. Если на переговорах будет достигнут положительный результат, то главы Турции и САР встретятся на полях предстоящего саммита ШОС в Узбекистане.