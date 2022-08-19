Евсеев: ВС РФ не наступают на Николаев, потому что хотят выбить силы из ВСУ

Военный эксперт Владимир Евсеев объяснил, почему российские войска не спешат с наступлением на Николаев, несмотря на то, что все ресурсы у российской стороны для этого есть.

По словам эксперта, все старания ВСУ закрепиться в этом направлении лишают украинские силы так необходимых им ресурсов. Действуя таким образом, ВС РФ истощают ВСУ, и им просто не хватит сил для оказания должного сопротивления при наступлении.

Евсеев подчеркнул, что сами киевские власти явно сомневаются в успешности наступления ВСУ, и доказательством этому является проводимая ими эвакуация в Николаеве. Есть информация о том, что из Николаева эвакуируют госучреждения, в том числе военкоматы, добавил эксперт.

"Я думаю, такие попытки наступления ВСУ носят сугубо локальный характер и преследуют цель показать Западу, что они могут что-то сделать. Потому что в Донбассе у них рушится вся линия фронта от Северска до Марьинки. Идут бои за Северск и Соледар", — рассказал Евсеев в разговоре с "Украиной.ру".