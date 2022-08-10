Newsweek: КНР испытывает в Тайваньском проливе аналоги американских HIMARS

После визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, Китай не просто начал масштабные военные учения в проливе, но и применяет в их ходе реактивную систему залпового огня большой дальности, аналогичную американским HIMARS, заявили аналитики.

Согласно информации, РСЗО была представлена Пекином ещё в 2019 году, но испытания её начались только после обострения конфликта на Тайване.

"На прошлой неделе были опубликованы фотографии с китайских камер наблюдения Лайла Гольдштейна, директора азиатского отдела аналитического центра Defense Priorities, который сказал, что на снимках видно, как 4 августа РСЗО стреляет ракетами по Тайваньскому проливу", — пишет Newsweek.

По данным издания, американские военные эксперты уже назвали РСЗО "китайским аналогом HIMARS" и "одной из самых тяжёлых в мире" систем. Как подчеркнули авторы, по дальности запуска снаряда она может соперничать только с северокорейским оружием KN-25.