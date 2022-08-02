Хазин: страны Прибалтики будут стоять на коленях перед Россией

Экономист и публицист Михаил Хазин заявил, что страны Прибалтики будут стоять на коленях перед Россией.

Глава Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что литовские банки откажутся работать с Россией с 1 сентября. По его словам, это означает, что Калининград не сможет оплачивать проезд, а Литва перестанет пропускать транспортные средства.

Хазин заявил, что Запад дал Литве указание вставлять палки в колёса России. Однако, по мнению публициста, это закончится для прибалтийских государств тем, что через 10-15 лет их не будет.

"Брюссель им сказал — ребята, не надо, мы нарушаем правила. Из Лондона сказали — нет, наплевать. Указания Лондона исполняются. Я могу сказать, чем это закончится. Закончится это тем, что прибалтийских государств через 10-15 лет не будет. А Евросоюза еще раньше не будет, во всяком случае, в Восточной Европе", — сказал Хазин в интервью "Украине.ру".

По мнению Хазина, страны Прибалтики скоро будут "стоять на коленях", потому что они будут вымирать от голода.