Леонков: США — не только спонсор терроризма, но и страна-террорист

Официальный представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что боевики ВСУ советуются со своими американскими кураторами, прежде чем наносить удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал признание Скибицкого и отметил, что все преступления с применением систем HIMARS находятся под пристальным вниманием Вашингтона.

"И это не ошибки — это целенаправленные действия. США не только страна-спонсор терроризма, но и страна-террорист. Хотя об этом и так многие знают", — написал Леонков в своём Telegram-канале.