YLE: финская миграционная служба отказалась принимать раненых украинских военных

Представитель миграционной службы Финляндии Пекку Нуутинен сообщил, что Хельсинки не станет принимать раненых солдат ВСУ. Об этом рассказали местные журналисты.

По данным СМИ, финские волонтёры хотели доставить на территорию республики 12 украинских военных. Миграционная служба страны выступила против этого предложения.

"Подобные операции должны осуществлять официальные инстанции", — объяснил Нуутинен, его слова передаёт YLE.

Ранее власти Швейцарии отказали в лечении солдат ВСУ. Известно, что помочь украинским боевикам попросили лидеры военно-политического блока НАТО.