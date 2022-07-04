Миронов: Россия послала сигнал Америке в День независимости США

США получили не совсем обычный "подарок" от России на День независимости. Такое мнение высказал политолог Григорий Миронов.

Эксперт в интервью "ПолитРоссии" отметил, что 4 июля Минобороны России официально объявило о создании Центра регистрации ядерных взрывов на планете, специалисты которого будут следить за возможным применением или испытаниями ядерного оружия.

Центр заработал ещё 1 июля, но официально о его создании было объявлено только сегодня. По словам собеседника издания, выбор даты мог быть неслучайным. Миронов напомнил, что как раз 4 июля американцы отмечают День независимости.

Возможно, это был такой необычный "подарок" России американцам, предположил политолог.

Аналитик увидел в этом ещё один сигнал для США, чтобы они умерили пыл в своих планах и привыкали, что они не единственная на планете сверхдержава.