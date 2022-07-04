На прошедшем в конце июня саммите НАТО Россию открыто объявили угрозой блоку. Это говорит о том, что Альянс рассматривает сейчас вероятность военного конфликта с РФ. Такое мнение высказал политолог Богдан Безпалько.
Эксперт отметил, что характер этого конфликта пока не ясен. С одной стороны, 300-тысячная группировка, которую собирается создать НАТО, не предполагает ведение ядерного конфликта. Но, с другой стороны, переходом в ядерный конфликт чревата любая конфронтация с Россией, считает аналитик. В НАТО сами пока не понимают, каким этот конфликт будет, добавил он.
Если Россия будет испытывать где-то трудности, то она может ответить ядерным оружием, предположил Безпалько в интервью "Украине.ру". По его словам, варианты могут быть разные.
"Это может быть неядерный конфликт, ограниченный — с использованием тактических ядерных ударов. Или же глобальный", — пояснил эксперт.
По его мнению, сейчас мы находимся в самом начале или в преддверии этого конфликта. При этом возрастает риск прямого столкновения с войсками НАТО, в том числе на севере. Страны НАТО пытаются испугать Россию, но она тоже повышает ставки, заключил собеседник издания.
Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что большая ядерная война практически неизбежна, а причиной тому стал распад СССР.
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