Безпалько: противостояние с НАТО на севере может перерасти в ядерный конфликт

На прошедшем в конце июня саммите НАТО Россию открыто объявили угрозой блоку. Это говорит о том, что Альянс рассматривает сейчас вероятность военного конфликта с РФ. Такое мнение высказал политолог Богдан Безпалько.

Эксперт отметил, что характер этого конфликта пока не ясен. С одной стороны, 300-тысячная группировка, которую собирается создать НАТО, не предполагает ведение ядерного конфликта. Но, с другой стороны, переходом в ядерный конфликт чревата любая конфронтация с Россией, считает аналитик. В НАТО сами пока не понимают, каким этот конфликт будет, добавил он.

Если Россия будет испытывать где-то трудности, то она может ответить ядерным оружием, предположил Безпалько в интервью "Украине.ру". По его словам, варианты могут быть разные.

"Это может быть неядерный конфликт, ограниченный — с использованием тактических ядерных ударов. Или же глобальный", — пояснил эксперт.

По его мнению, сейчас мы находимся в самом начале или в преддверии этого конфликта. При этом возрастает риск прямого столкновения с войсками НАТО, в том числе на севере. Страны НАТО пытаются испугать Россию, но она тоже повышает ставки, заключил собеседник издания.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что большая ядерная война практически неизбежна, а причиной тому стал распад СССР.