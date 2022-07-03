В ЛНР заявили о "критических" потерях ВСУ

Народная милиция ЛНР назвала потери украинской армии "критическими". По данным ведомства, ВСУ бросает иностранное вооружение во время боестолкновений.

"Противник несёт критические потери в живой силе и бронетехнике, бросает иностранное вооружение", — говорится в сообщении НМ ЛНР.

Накануне под контроль союзных войск перешёл город Лисичанск в ЛНР.