Народная милиция ЛНР назвала потери украинской армии "критическими". По данным ведомства, ВСУ бросает иностранное вооружение во время боестолкновений.
"Противник несёт критические потери в живой силе и бронетехнике, бросает иностранное вооружение", — говорится в сообщении НМ ЛНР.
Накануне под контроль союзных войск перешёл город Лисичанск в ЛНР.
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