РВ: плацдарм для освобождения Лисичанска создали "Отважные"

Бойцы народной милиции ЛНР отметили роль группировки "О" ВС России при освобождении Лисичанска. Именно "Отважные" подготовили плацдарм и разбили основные силы противника, сообщает РВ.

"Никто почему-то не говорит об "Отважных", которые подготовили плацдарм и разбили основные силы противника, находящиеся в Лисичанске", — сказал один из бойцов ЛНР.

По его словам, оборону города с юга и запада взломали "уральцы и парни с Поволжья", а трассу на Северск перерезали "сибиряки". Они также взяли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, который в ЛНР назвали "ключом от города".