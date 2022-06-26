Турция отказалась вводить антироссийские санкции: "Мы этого не хотим"

Турция не захотела присоединяться к западным санкциям против РФ. В таком шаге представители Турции увидели угрозы для собственной экономики.

Данное решение озвучил представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям", — сказал Калын.

Турецкий политик объяснил, что страна нуждается во внешних энергетических источниках. Он заявил, что Анкара чётко выразила свою позицию по данному вопросу западным странам.

"Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим", — объяснил он.

Ранее глава Турции Реджеп Эрдоган выразил уверенность в том, что доверять Западу нельзя.