Bloomberg: голод и безработица — постоянная реальность США

Политические решения действующего правительства США лишь усугубляет тяжёлую ситуацию с продовольственным кризисом и безденежьем после пандемии коронавирусу, считают американские аналитики. По их мнению, голод в стране — это постоянная реальность для граждан.

Как подчеркнули обозреватели, в правительстве США не хотят признать, что безработица и голод стали глобальной проблемой для страны, а не сугубо индивидуальной для отдельной категории граждан.

"Каждый шестой американец полагался на продовольственные банки, чтобы выжить в прошлом году — 53 миллиона человек по сравнению с 40 миллионами до пандемии. Теперь, когда пандемия идёт на убыль, число голодающих американцев снова растёт. Цены на продукты подскочили на 12% за последний год — это самый резкий рост с 1979 года", — уточнили аналитики Bloomberg.

По мнению авторов статьи, усугубляют положение и рухнувшие логистические цепочки поставок сельхозпродукции из-за украинского кризиса. При этом в Конгрессе не планируют увеличивать пакеты помощи нуждающимся и признавать, что в США нарастает проблема голода.