Сенатор Алексей пушков раскритиковал слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы намерена использовать продовольственный кризис в качестве оружия. По словам политика, обвинения, как обычно, не подкреплены никакими фактами.
Пушков подчеркнул, что ЕС просто выражает враждебность по отношению к российской стороне.
"Аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Цель — обоснование политики крайней враждебности к России", — пояснил сенатор.
Ранее ряд европейских политиков обвинили Россию в создании якобы продовольственного кризиса в своих целях. Бербок заявила, что повсеместный голод Москва может использовать в качестве оружия против Евросоюза.
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