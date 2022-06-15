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Офицеры ВСУ признались, что отдавали приказы обстреливать жилые кварталы

Мир

Офицеры ВСУ на допросах признались, что отдавали приказы обстреливать жилые кварталы.

Офицеры ВСУ признались, что отдавали приказы обстреливать жилые кварталы

Специальная военная операция (СВО) РФ на Украине по демилитаризации и денацификации продолжается. В плен к союзным силам попадают не только рядовые солдаты, но и украинские офицеры. Представители Следственного комитета России на допросах выясняют причастность военных ВСУ к совершённым военным преступлениям.

На одном из допросов подполковник, командир 2-го артиллерийского самоходного дивизиона 17-й отдельной танковой бригады Александр Плотников рассказал, что его дивизион вёл огонь по населённым пунктам из самоходных артиллерийских установок "Акация". Он уточнил, что они заранее знали, что на этих территориях проживают мирные граждане. Такой огонь вёлся и по пригороду Мариуполя — Сартане.

Командир самоходной артбатареи ВСУ Денис Назаров также на допросе признался, что вплоть до 10 марта он отдавал приказы обстреливать территории, где проживают мирные граждане. Его подчинённые наносили удары по домам и социальным объектам в Кальмиусском и Новоазовском районах Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате отданных приказов было разрушено около 40 домов, несколько мирных жителей получили ранения и погиб ребёнок.

Оба офицера вину признают и заявляют, что раскаиваются. Председатель Следственного комитета (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать все факты обстрелов гражданской инфраструктуры Донецка. В СК РФ отмечают, что военные ВСУ используют для обстрелов, в том числе, дальнобойную артиллерию НАТО. Среди боеприпасов были обнаружены запрещённые конвенцией кассетные снаряды французского производства.

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Завершены следственные действия по уголовному делу украинского силовика Дениса Назарова
Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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