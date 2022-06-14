Командиру-артиллеристу ВСУ старшему лейтенанту Денису Назарову российские следователи предъявили обвинение в жестоком обращении с гражданским населением.
По данным Следственного комитета России, украинский военнослужащий причастен к обстрелам мирных городов Донбасса, сообщает пресс-служба СК. Сейчас следствие закончено, и Назарову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 356 УК РФ.
Согласно материалам уголовного дела, в начале марта он неоднократно приказывал подчинённым стрелять по жилым домам и гражданским объектам населённых пунктов ДНР. Преступные приказы обвиняемого стали причиной ранения местной жительницы и гибели ребёнка. В результате обстрелов его подразделения было разрушено 40 домов и нанесен ущерб более 24,8 млн рублей.
Назаров согласился с предъявленным обвинением и полностью признал свою вину. Он обратился к потерпевшим и попросил прощения за содеянное, уточнили в Следственном комитете.
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