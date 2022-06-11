Глава Пентагона Остин: США не нужно новое "азиатское НАТО"

Соединённые Штаты Америки не ищут конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, все сообщения о том, что США намерены создать азиатский аналог Североатлантического альянса, не соответствуют действительности.

Как подчеркнул Остин, США не нужен аналог НАТО на этой территории.

"Мы не ищем конфронтации или конфликта. Мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, раздробленному на враждебные блоки", — заявил шеф Пентагона на конференции.

Однако подчеркнул, что Штаты намерены "без колебаний" защищать регионы, которые стратегически важны для США и "расширять безопасность и своё видение" на этих территориях.