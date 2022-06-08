Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала закрытие неба для самолёта руководителя ведомства Сергея Лаврова "топорно-пещерным методом", который демонстрирует "солидарность" европейских стран.
По её мнению, "младонатовцы" такими шагами "натравливаются" на Сербию. Дипломат считает, что заблокировать контакты России с другими государствами невозможно.
Официальный представитель МИД РФ убеждена: коллективный Запад и ЕС пытаются показать свою "солидарность", однако она "рассыпается на глазах".
"Поэтому вот такими топорно-пещерными методами не дать физической возможности ответить на приглашение Сербии и осуществить визит они пытаются что-то продемонстрировать", — отметила Захарова в эфире канала "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропускать самолёт с Лавровым через своё воздушное пространство. Министр иностранных дел РФ направлялся в Сербию на переговоры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.