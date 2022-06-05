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Автор Светлана Нерадовская

Митрофанова: три страны ЕС не пропустили самолёт Лаврова для пролёта в Сербию

Мир

Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала, что эта страна закрыла своё воздушное пространство для пролёта правительственного борта из России, на котором находился российский министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, направляющийся в Сербию.

Митрофанова: три страны ЕС не пропустили самолёт Лаврова для пролёта в Сербию

"Могу подтвердить, что власти Болгарии не разрешили пролет самолета с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту, который должен проследовать в Сербию, через воздушное пространство своей страны", — проинформировала Митрофанова агентство ТАСС.

Ранее сербское издание "Вечерне новости" написало, что сразу три государства — Болгария, Черногория и Северная Македония — отказались пропустить самолёт с Лавровым через своё воздушное пространство.

В издании уточнили, что из-за этого обстоятельства визит Лаврова в Сербию, запланированный на 6-7 июня, может и не состояться. При этом в Белграде уточнили, что они к этому нисколько не причастны.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы болгария черногория сергей лавров северная македония
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