Митрофанова: три страны ЕС не пропустили самолёт Лаврова для пролёта в Сербию

Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала, что эта страна закрыла своё воздушное пространство для пролёта правительственного борта из России, на котором находился российский министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, направляющийся в Сербию.

"Могу подтвердить, что власти Болгарии не разрешили пролет самолета с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту, который должен проследовать в Сербию, через воздушное пространство своей страны", — проинформировала Митрофанова агентство ТАСС.

Ранее сербское издание "Вечерне новости" написало, что сразу три государства — Болгария, Черногория и Северная Македония — отказались пропустить самолёт с Лавровым через своё воздушное пространство.

В издании уточнили, что из-за этого обстоятельства визит Лаврова в Сербию, запланированный на 6-7 июня, может и не состояться. При этом в Белграде уточнили, что они к этому нисколько не причастны.