Лидер Чехии Милош Земан сообщил, что не станет подписывать законопроект о легализации однополых браков в стране.
"Семья — это союз мужчины и женщины", — подчеркнул президент республики, слова которого передаёт CNN Prima NEWS.
Вместе с этим глава страны отметил, что ЛГБТ-пары при регистрации партнёрства получают все привилегии, которые есть в браке. По словам Земана, люди в однополых отношениях не могут родить ребёнка. Также чешский лидер сказал, что в мире существует только два пола.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в Сети пропагандируют нетрадиционные отношения. По мнению российского политика, TikTok, YouTube и ВК "забиты" подобной информацией.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.