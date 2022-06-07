Президент Чехии выступил против разрешающего однополые браки законопроекта

Лидер Чехии Милош Земан сообщил, что не станет подписывать законопроект о легализации однополых браков в стране.

"Семья — это союз мужчины и женщины", — подчеркнул президент республики, слова которого передаёт CNN Prima NEWS.

Вместе с этим глава страны отметил, что ЛГБТ-пары при регистрации партнёрства получают все привилегии, которые есть в браке. По словам Земана, люди в однополых отношениях не могут родить ребёнка. Также чешский лидер сказал, что в мире существует только два пола.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в Сети пропагандируют нетрадиционные отношения. По мнению российского политика, TikTok, YouTube и ВК "забиты" подобной информацией.