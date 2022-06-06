Сладков: вопрос по смертной казни воевавших в ДНР наёмников будет решать суд

Репортёр ВГТРК Александр Сладков заявил, что вопрос по смертной казни двух британцев и марокканца, воевавших против ДНР, будет решать суд Республики.

По словам Сладкова, суды ДНР, по отношению к шпионам и диверсантам, безжалостны. Он отмечает, что ни к одному из них высшую меру наказания суд пока не применил. Репортёр ВГТРК предположил, что, скорее всего, все ожидают нового прецедента, нежели обычного решения.

"Готово ли общество ДНР к тому, что пленных иностранцев, воевавших на стороне Украины против Республики, начнут по суду расстреливать? А как вы считаете, как относятся люди к украинским военным, особенно после нынешних нечеловеческих расстрелов Донецка?" — написал Сладков.