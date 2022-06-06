Репортёр ВГТРК Александр Сладков заявил, что вопрос по смертной казни двух британцев и марокканца, воевавших против ДНР, будет решать суд Республики.
По словам Сладкова, суды ДНР, по отношению к шпионам и диверсантам, безжалостны. Он отмечает, что ни к одному из них высшую меру наказания суд пока не применил. Репортёр ВГТРК предположил, что, скорее всего, все ожидают нового прецедента, нежели обычного решения.
"Готово ли общество ДНР к тому, что пленных иностранцев, воевавших на стороне Украины против Республики, начнут по суду расстреливать? А как вы считаете, как относятся люди к украинским военным, особенно после нынешних нечеловеческих расстрелов Донецка?" — написал Сладков.
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Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.