Washington Post: Путин ждёт экономического истощения Запада

Президент России Владимир Путин готов к долгой экономической войне на истощение с Западом из-за Украины, сообщает американская газета The Washington Post, ссылаясь на российского миллиардера, пожелавшего остаться анонимным.

По словам собеседника издания, в Кремле уверены, что скорее Запад истощит свои ресурсы, чем Россия. Особенно с учётом резкого скачка цен на энергоносители.

"Путин не ожидал изначально сильного и единого ответа Запада. Но теперь он меняет ситуацию таким образом, чтобы победить в долгосрочной перспективе. Западные лидеры уязвимы из-за избирательных циклов, а общественное мнение можно перевернуть за один день", — цитирует издание миллиардера.

Кремль считает, что победит, поскольку санкции сильнее бьют по Западу, нежели по России, отмечается в материале. В Европе растёт инфляция и падает уровень жизни, что приближает регион к экономическому и политическому кризису. К этому добавится мировой продовольственный кризис, который "погонит" в Евросоюз поток беженцев из Афганистана, Северной Африки и Ближнего Востока.

Авторы статьи утверждают, что время на стороне РФ и Путина, поэтому российская армия не спешит с окончанием спецоперации на Украине, постепенно развивая успех в Донбассе.

Издание назвало Путина терпеливым человеком, который ждёт, что Запад "моргнёт первым".