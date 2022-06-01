В Болгарии резко увеличился отток украинских беженцев

Директор Добричского областного совета Болгарского Красного Креста д-р Артюн Эринозов заявил, что в Болгарии резко увеличился отток украинских беженцев.

Украинские беженцы выезжают из Болгарии на автобусах и собственных автомобилях. Украинская община Болгарии заявила, что они недовольны условиями содержания украинских беженцев. По данным Dir.bg, 31 мая в Румынию отправилось 35 автобусов, когда как в Болгарию только один. За последние сутки из страны выехало 38 автобусов. По словам представителей Пограничной полиции, число украинских беженцев, которые покидают страну на автобусах, также растёт.

"Данные погранпереходов с Румынией показывают, что с 16 по 22 мая въехало 9,5 тыс. украинцев, выехало 13 тыс. За последние семь дней в Болгарии нашли убежище 8 тыс. человек, а 18 тыс. покинули страну — в основном через Дунайский мост и пограничный контрольно-пропускной пункт Дуранкулак", — пишет Dir.bg.

Авторы статьи отмечают и тот факт, что в страну заезжают автобусы, в которых находится 10-15 человек, а из страны они выезжают битком.

Глава Государственного агентства по делам беженцев Мариана Тошева сообщила, что многие беженцы даже покинули гостиницы на побережье Чёрного моря. По её данным, на работу в Болгарии устроилось всего пять тысяч беженцев. Она уверена, что власти страны не смогли должным образом мотивировать украинцев начать работать.