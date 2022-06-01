Хакеры из "Берегини" опубликовали очередной компромат на Минобороны Украины

Хакеры группы "Берегини" продолжают потрошить тайны Минобороны Украины. Сегодня они поделились с широкой общественностью новой порцией внутренних документов украинского предприятия "Мотор Сич", которое обслуживает, помимо прочего, украинскую военную авиацию.

Согласно опубликованной в Telegram документации, генералы Министерства обороны Украины активно и весьма успешно пилили деньги, которые выделялись на модернизации древнейшего вертолёта МИ-2.

Сами авиаторы много рассказывают о том, как они хотели бы сделать из него лёгкий боевой вертолёт "МИ-2МСБ", который "здорово поможет армии ВСУ". Денег под это благое намерение было выделено очень много. Но вертолёт существует только на бумаге. В реальности нет даже одного образца. Хотя средства на реконструкцию боевой летающей машины, судя по документам, освоены полностью.

Как отмечают хакеры, вертолёт этот появится только в одном случае — если Владимир Зеленский посадит коррупционеров из Минобороны. Но учитывая, что президент Незалежной, оказывается, "в теме" всех коррупционных схем, в том числе и по танкам и бронемашинам, то пусть украинские военные "продолжат воевать на своих двоих".