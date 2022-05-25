Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал не отключать Россию от интернета, чтобы у россиян был доступ к информации.
По словам Прайса, интернет в России должен оставаться, чтобы информация проникала в страну.
Представитель Госдепа отметил, что Вашингтон поддерживает российских журналистов и их организации как России, так и за границей.
Ранее генерал-лейтенант Юрий Жданов заявил, что если Запад отключит России интернет, то подобный шаг сравним с ядерным ударом, и РФ ответит симметрично.
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.