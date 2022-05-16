Власти Британии не исключили увеличения рабочего времени в стране

Власти Великобритании намерены увеличить рабочее время в стране или обеспечить граждан более высокооплачиваемой работой на фоне рекордной инфляции. Об этом заявила замглавы британского МВД Рэйчел Маклин в эфире Sky News.

По её словам, правительство разрабатывает долгосрочную стратегию, которая обеспечит экономический рост и финансовое благополучие британцев.

"Нам нужен план роста экономики и обеспечения того, чтобы люди могли лучше защитить себя — за счёт увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу. Это долгосрочные действия, то, на чём мы сосредоточены как правительство", — сказала Маклин.