Власти Великобритании намерены увеличить рабочее время в стране или обеспечить граждан более высокооплачиваемой работой на фоне рекордной инфляции. Об этом заявила замглавы британского МВД Рэйчел Маклин в эфире Sky News.
По её словам, правительство разрабатывает долгосрочную стратегию, которая обеспечит экономический рост и финансовое благополучие британцев.
"Нам нужен план роста экономики и обеспечения того, чтобы люди могли лучше защитить себя — за счёт увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу. Это долгосрочные действия, то, на чём мы сосредоточены как правительство", — сказала Маклин.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.