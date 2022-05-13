Умер президент ОАЭ и эмир Абу-Даби

В возрасте 73 лет умер президент Объединённых Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби Халифа бен Заид Аль Нахайян. По этому случаю в стране объявлен трёхдневный траур, сообщает Эмиратское агентство новостей.

"Народ ОАЭ, арабские и исламские страны, весь мир скорбит в связи со смертью президента, шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна", — говорится в сообщении.

В связи со смертью главы государства в стране объявлен трёхдневный траур, во время которого в ОАЭ будут закрыты все государственные учреждения и частные компании. Более того, в течение 40 дней в эмиратах будут приспущены флаги.

Аль Нахайян была вторым президентом ОАЭ и эмиром Абу-Даби. Эти посты он занимал с ноября 2004 года. В 2014 году он перенёс инсульт, после чего фактическим президентом страны стал его брат и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд.