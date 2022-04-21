Forbes: Павел Дуров стал гражданином ОАЭ

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров поручил гражданство Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Forbes, ссылаясь на два источника.

"Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) …. Таким образом, Дуров одновременно является гражданином четырёх стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ", — информирует журнал.

По данным одного из источников, Дуров стал гражданином ОАЭ в феврале 2021 года. При этом во время путешествий и деловых поездок основатель Telegram пользуется паспортами ОАЭ и Франции. Что касается документа государства Сент-Китс и Невис, то Дуров использовал его после эмиграции из России.

Другой источник утверждает, что Дуров не посещает Россию и не имеет там никаких активов. Кроме того, в Telegram не работают сотрудники из РФ, а доля российских пользователей в Telegram составляет около 8%. Также информатор Forbes подчеркнул, что российский паспорт Дурова уже просрочен.

Ранее Дуров попросил Forbes не именовать его "российским миллиардером". С подобной просьбой к журналу обратились создатели игровой студии Playrix братья Бухманы, Юрий Мильнер и другие бизнесмены, которые не хотят, чтобы их имена ассоциировались с Россией.