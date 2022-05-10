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Автор Владимир Васютченко

В МИД РФ ответили на слова Кулебы о недопустимости обмана Украины со стороны ЕС

Мир

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев сочтёт неприемлемой попыткой обмана со стороны Европы неполучение статуса кандидата в ЕС, не оставила без ответа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ ответили на слова Кулебы о недопустимости обмана Украины со стороны ЕС

"Глава МИД Украины Кулеба: "Если мы не получим статус кандидата, это может значить лишь одно — Европа пытается нас обмануть. И мы это не проглотим". До этого глотали же. И ведь неплохо получалось", — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС может быть принять в июне 2022 года.

Вместе с тем, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, на получение статуса Украиной статуса официального члена Евросоюза могут уйти годы. При этом французский лидер заявил, что Киев уже входит "в европейскую семью".

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы дмитрий кулеба мария захарова
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