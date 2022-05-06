Кофта президента Украины Владимира Зеленского цвета хаки продана на лондонском благотворительном аукционе Christie's. Лот ушёл за 90 тысяч фунтов стерлингов или 110 тысяч долларов, сообщает Telegraph.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что стоимость лота должна быть намного выше стартовой цены в 50 тысяч фунтов стерлингов. По данным газеты, он призвал участников торгов "тратить по-крупному".
Перед началом торгов с речью по видеосвязи выступил украинский лидер. Он похвалил официальный Лондон и "храброго Бориса", который посетил его в Киеве.
С молотка также ушли другие лоты, в том числе кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по столице Украины, а также тур по Киеву с мэром Владимиром Кличко.
Ранее глава британского правительства Борис Джонсон в ходе видеообращения к украинским парламентариям заявил, что победа в военном конфликте с РФ будет за Украиной. По его словам, Киев в своём противостоянии с Москвой развеял миф о непобедимости президента РФ Владимира Путина.
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