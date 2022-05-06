Кофту Зеленского и кувшин с петушком продали на аукционе

Кофта президента Украины Владимира Зеленского цвета хаки продана на лондонском благотворительном аукционе Christie's. Лот ушёл за 90 тысяч фунтов стерлингов или 110 тысяч долларов, сообщает Telegraph.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что стоимость лота должна быть намного выше стартовой цены в 50 тысяч фунтов стерлингов. По данным газеты, он призвал участников торгов "тратить по-крупному".

Перед началом торгов с речью по видеосвязи выступил украинский лидер. Он похвалил официальный Лондон и "храброго Бориса", который посетил его в Киеве.

С молотка также ушли другие лоты, в том числе кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по столице Украины, а также тур по Киеву с мэром Владимиром Кличко.

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон в ходе видеообращения к украинским парламентариям заявил, что победа в военном конфликте с РФ будет за Украиной. По его словам, Киев в своём противостоянии с Москвой развеял миф о непобедимости президента РФ Владимира Путина.