EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Денис Постольский

Кофту Зеленского и кувшин с петушком продали на аукционе

Мир

Кофта президента Украины Владимира Зеленского цвета хаки продана на лондонском благотворительном аукционе Christie's. Лот ушёл за 90 тысяч фунтов стерлингов или 110 тысяч долларов, сообщает Telegraph.

Кофту Зеленского и кувшин с петушком продали на аукционе

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что стоимость лота должна быть намного выше стартовой цены в 50 тысяч фунтов стерлингов. По данным газеты, он призвал участников торгов "тратить по-крупному".

Перед началом торгов с речью по видеосвязи выступил украинский лидер. Он похвалил официальный Лондон и "храброго Бориса", который посетил его в Киеве.

С молотка также ушли другие лоты, в том числе кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по столице Украины, а также тур по Киеву с мэром Владимиром Кличко.

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон в ходе видеообращения к украинским парламентариям заявил, что победа в военном конфликте с РФ будет за Украиной. По его словам, Киев в своём противостоянии с Москвой развеял миф о непобедимости президента РФ Владимира Путина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы борис джонсон владимир зеленский
Sberbank
Новости
Власти Херсонской области: регион может войти в состав России
Во Франции представили свидетельства о преступлениях нацистов "Азова"*
Кофту Зеленского и кувшин с петушком продали на аукционе
Байден заявил о выделении новой военной помощи Украине
Сумму в 11 965 рублей получат все пенсионеры в РФ уже в июне 2022 года
Впервые с начала спецоперации: СБ ООН принял заявление по Украине
Первый канал лишил россиян любимых советских фильмов о войне на 9 мая
Семья беженцев рассказала, что в этом году в России у них будет настоящее 9 мая
Гражданам РФ вернут до 15 тыс. рублей с 8 мая 2022 года за несостоявшиеся полёты
В Херсоне заявили, что жители региона смогут получить гражданство России
Популярное
Мир. Новости мира
Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада, если они попробуют расчленить украинское государство.

Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"
17-летнюю "беженку" Марию уличили в распространении фейков: "Врёт и не краснеет"
Силовые структуры
17-летнюю "беженку" Марию уличили в распространении фейков: "Врёт и не краснеет"
Евросоюз
Варшава объявила о создании польско-украинского государства
Мир. Новости мира
ВС России нанесли ракетный удар по объекту в Николаеве
Любовь Степушова Венгрия в третий раз пригрозила Брюсселю выходом из ЕС Любовь Степушова Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Силовые структуры
ВС РФ пресекли попытку боевиков "Азова"* прорваться с "Азовстали" на машине
Силовые структуры
Латвийский капитан Слайдиньш: ВСУ могут ударить по Крымскому мосту 9 мая
Коротченко: ВС РФ нашли способ нарушить схему поставок западного вооружения ВСУ
Силовые структуры
Коротченко: ВС РФ нашли способ нарушить схему поставок западного вооружения ВСУ
Последние материалы
Власти Херсонской области: регион может войти в состав России
Во Франции представили свидетельства о преступлениях нацистов "Азова"*
Кофту Зеленского и кувшин с петушком продали на аукционе
Байден заявил о выделении новой военной помощи Украине
Сумму в 11 965 рублей получат все пенсионеры в РФ уже в июне 2022 года
Впервые с начала спецоперации: СБ ООН принял заявление по Украине
Первый канал лишил россиян любимых советских фильмов о войне на 9 мая
Семья беженцев рассказала, что в этом году в России у них будет настоящее 9 мая
Гражданам РФ вернут до 15 тыс. рублей с 8 мая 2022 года за несостоявшиеся полёты
В Херсоне заявили, что жители региона смогут получить гражданство России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников