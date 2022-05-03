ТСВ: дрон со взрывчаткой прилетел в Приднестровье из Одесской области

Телеканал ТСВ сообщил, что беспилотный летательный аппарат с бомбой на борту, который пытался атаковать радиотелецентр "Маяк" в Приднестровской Молдавской Республике, прилетел из села Рымаревка Окнянского района Одесской области.

Ранее правоохранительные органы Приднестровья подтвердили, что в посёлке Маяк злоумышленники планировали устроить теракт с помощью беспилотника. Их целью был ангар, в котором находятся механизмы, предназначенные для охлаждения трансформаторов радиотелецентра.

В ночь на 3 мая приднестровские пограничники, патрулирующие территорию радиотелецентра, обнаружили и нейтрализовали дрон, прилетевший с Украины.

Сапёры выяснили, что к БПЛА был прикреплён груз — пятилитровая канистра с неизвестной жидкостью и два килограмма пластида. Внутри взрывчатки находились детонаторы, которые должны были сработать от радиосигнала.