Телеканал ТСВ сообщил, что беспилотный летательный аппарат с бомбой на борту, который пытался атаковать радиотелецентр "Маяк" в Приднестровской Молдавской Республике, прилетел из села Рымаревка Окнянского района Одесской области.
Ранее правоохранительные органы Приднестровья подтвердили, что в посёлке Маяк злоумышленники планировали устроить теракт с помощью беспилотника. Их целью был ангар, в котором находятся механизмы, предназначенные для охлаждения трансформаторов радиотелецентра.
В ночь на 3 мая приднестровские пограничники, патрулирующие территорию радиотелецентра, обнаружили и нейтрализовали дрон, прилетевший с Украины.
Сапёры выяснили, что к БПЛА был прикреплён груз — пятилитровая канистра с неизвестной жидкостью и два килограмма пластида. Внутри взрывчатки находились детонаторы, которые должны были сработать от радиосигнала.
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