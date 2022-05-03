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Автор Владимир Васютченко

МВД ПМР: дрон со взрывчаткой запустили на территорию Приднестровья с Украины

Происшествия

Беспилотник со взрывчаткой, нейтрализованный на территории радиотелецентра в приднестровском посёлке Маяк, прилетел со стороны Украины, заявили в МВД ПМР.

МВД ПМР: дрон со взрывчаткой запустили на территорию Приднестровья с Украины

"Беспилотник со столь опасным грузом, по информации специалистов, был запущен с украинской стороны", — сообщает Telegram-канал министерства.

По информации МВД, в ночь на 3 мая БПЛА обнаружили и нейтрализовали пограничники, которые начали патрулировать территорию радиотелецентра после того, как на прошлой неделе там подорвали антенны.

Прибывшие на место происшествия следователи и сапёры обследовали место падения дрона и прикреплённый к нему груз — пятилитровую канистру с неизвестной жидкостью и 2 кг пластида. Сообщается, что во взрывчатке находились детонаторы, которые должны были сработать от радиосигнала.

По версии правоохранителей ПМР, при помощи беспилотника предполагалось подорвать ангар с механизмами для охлаждения трансформаторов радиотелецентра. В случае подрыва БПЛА, если бы задуманное им удалось реализовать, из строя было бы выведено важное оборудование ПРТЦ.

"Вероятно, злоумышленники планировали диверсию… В случае, если бы задуманное им удалось реализовать, из строя было бы выведено важное оборудование ПРТЦ", — отмечается в сообщении.

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Автор: Владимир Васютченко
Темы диверсия приднестровье
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