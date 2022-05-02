Володин: страны ЕС подталкивают мир к катастрофе, поставляя оружие на Украину

Лидеры ряда европейских стран во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы в случае продолжения поставок военной техники на Украину. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Евросоюз становится стороной конфликта, поставляя оружие Киеву. Он отметил, что в Европе начали забывать о трагедии Второй мировой войны и о той цене, которую пришлось заплатить для освобождения мира от фашизма.

"Короткая историческая память может привести к большим проблемам. Своими действиями они подталкивают мир к катастрофе", — считает Володин.

Он призвал привлечь к ответственности как военных преступников руководителей государств, принявших решение о поставках оружия на Украину.

Ранее Володин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский — игрушка, которой по своему усмотрению управляет Вашингтон.