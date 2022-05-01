Володин: Зеленский – игрушка Вашингтона, украинцы – расходный материал

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина несамостоятельна и полностью подчиняется Западу, в то время как её лидер Владимир Зеленский - просто игрушка, которой по своему усмотрению управляет Вашингтон.

"Украина не самостоятельна, президент — игрушка в руках Вашингтона", — сказал Володин на телеканале "Россия 1" в рамках программы "Москва. Кремль. Путин".

По мнению политика, стратегия Запада в отношении Украины едва ли поменяется, потому что для него это идеальный сценарий для ослабления России.

А простые украинцы, по мнению Володина, вообще не представляют для стран Запада никакой ценности, западные страны относятся к жителям Украины как к "расходному материалу".

"А что касается украинцев — они их просто за людей не считают. Расходный материл. Поэтому они будут финансировать, будут накачивать оружием Украину и делать всё, чтобы до последнего украинца военные действия велись", — заключил Володин.

Ранее Володин предупредил Киев, что Зеленский, принимая от США военную помощь в огромных количествах, загоняет Украину в долговую яму, а выплачивать взятые им долги придётся многим будущим поколениям украинцев.