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Автор Владимир Васютченко

В Кремле заявили о попытке США узаконить экспроприацию российских активов

Мир

Одобренный конгрессом США законопроект, разрешающий продажу конфискованных российских активов, является попыткой узаконить экспроприацию, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле заявили о попытке США узаконить экспроприацию российских активов

"Это не что иное, как простая экспроприация частной собственности и попытка псевдо-узаконить эту экспроприацию, — заявил журналистам представитель Кремля.

Песков назвал одобренную конгрессменами законодательную инициативу опасным прецедентом и "вопиющим искажением любых правовых норм".

"Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызывать не может" — заявил Песков.

Ранее конгрессом США был одобрен законопроект, который разрешает американским властям продавать конфискованные российские активы, а вырученные средства направлять на оказание помощи Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ сочтёт использование средств страны и её граждан без их согласия "неправомерным и демонстративно недружественным выпадом", который даёт право на применение ответных мер.

 

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы дмитрий песков
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