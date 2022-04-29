В Кремле заявили о попытке США узаконить экспроприацию российских активов

Одобренный конгрессом США законопроект, разрешающий продажу конфискованных российских активов, является попыткой узаконить экспроприацию, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не что иное, как простая экспроприация частной собственности и попытка псевдо-узаконить эту экспроприацию, — заявил журналистам представитель Кремля.

Песков назвал одобренную конгрессменами законодательную инициативу опасным прецедентом и "вопиющим искажением любых правовых норм".

"Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызывать не может" — заявил Песков.

Ранее конгрессом США был одобрен законопроект, который разрешает американским властям продавать конфискованные российские активы, а вырученные средства направлять на оказание помощи Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ сочтёт использование средств страны и её граждан без их согласия "неправомерным и демонстративно недружественным выпадом", который даёт право на применение ответных мер.