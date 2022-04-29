Одобренный конгрессом США законопроект, разрешающий продажу конфискованных российских активов, является попыткой узаконить экспроприацию, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не что иное, как простая экспроприация частной собственности и попытка псевдо-узаконить эту экспроприацию, — заявил журналистам представитель Кремля.
Песков назвал одобренную конгрессменами законодательную инициативу опасным прецедентом и "вопиющим искажением любых правовых норм".
"Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызывать не может" — заявил Песков.
Ранее конгрессом США был одобрен законопроект, который разрешает американским властям продавать конфискованные российские активы, а вырученные средства направлять на оказание помощи Киеву.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ сочтёт использование средств страны и её граждан без их согласия "неправомерным и демонстративно недружественным выпадом", который даёт право на применение ответных мер.
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