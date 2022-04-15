В Литве предложили переименовать 9 мая в "день памяти жертв геноцида на Украине"

Депутаты сейма Литвы предложили отмечать 9 мая "день памяти жертв геноцида на Украине", сообщается в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

Авторы документа отметили, что Россия празднует 9 мая День победы над немецко-фашистскими захватчиками. С учётом того, что Литва обвиняет РФ в "геноциде" на Украине, 16 парламентариев предложили назвать 9 мая "днём памяти жертв геноцида на Украине".

В четверг, 14 апреля Верховная Рада приняла постановление, признающее "геноцидом" спецоперацию Вооружённых сил России на Украине. Ранее о "геноциде" заговорил американский лидер Джо Байден, который при этом пояснил, что юристы должны решать, как квалифицировать действия РФ в юридической плоскости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что называть спецоперацию "геноцидом" неприемлемо и отметил, что Байден пытается извратить ситуацию.