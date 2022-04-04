В МИД Германии допустили высылку "значительного количества" дипломатов России

Официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе сообщила, что во внешнеполитическом ведомстве не станут комментировать информацию немецких журналистов о планах Берлина выслать российских послов. Однако политик указала на допустимость подобного сценария.

"Мы приняли к сведению эти сообщения, на сегодняшний день новой информации по этому поводу нет. Давать им оценку не будем", — сказала Зассе в ходе брифинга с представителями СМИ.

Вместе с этим представитель МИД ФРГ подчеркнула, что немецкие власти "рассматривают все варианты". Однако нет смысла рассказывать о них, заключила дипломат.

Ранее в Bild заявили, что Берлин намерен выслать около 100 сотрудников диппредставительства России. Соответствующее решение могут принять из-за немецких политиков, которые усмотрели в работе дипломатов нашей страны шпионаж.