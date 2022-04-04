Bild: Германия вышлет "значительное количество" российских дипломатов

Власти Германии в течение недели примут решение о высылке "значительного количества" российских дипломатов. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации издания, из ФРГ планируется выслать порядка 100 работников дипломатического представительства России. Bild утверждает, что в канцелярии Шольца некоторых российских дипломатов воспринимают в качестве "шпионов президента РФ Владимира Путина".

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал поручение изучить этот вопрос. Речь идёт о высылке значительного количества российских дипломатов", — сказано в материале.

Как отмечает газета, сотрудники посольства РФ в Германии могут "работать на спецслужбы".

Ранее сообщалось, что Бельгия, Ирландия, Чехия и Нидерланды выслали более 40 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже и угрозе безопасности. Специалисты посольства России в Вашингтоне убеждены: решения о выдворении противоречат заявлениям Запада о приверженности дипломатии в урегулировании проблем.